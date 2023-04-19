Центральный районный суд Николаева оправдал солдата, который в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял командира танкового батальона.

Об этом говорится в решении суда.

Убийство произошло 28 июля. Солдат Валентин Гандебура, будучи в состоянии опьянения, зашел в полевую кухню на территории места временной дислокации в Николаеве и затеял спор с майором, в ходе которого очередью выстрелил в офицера из табельного автомата. Тот погиб на месте.

Солдат свою вину признал и согласился с материалами следствия, и выразил сожаление из-за произошедшего. Алкогольное опьянение он объяснил тем, что у его сослуживца был день рождения. В крови солдата в момент инцидента было 1,93 промилле алкоголя.

Агрессию к офицеру он объяснил тем, что по документам солдаты должны были получить новую форму, а по факту - не получили. В ходе спора офицер заметил, что солдат пьян и пригрозил военной службой правопорядка. Заметив автомат, офицер взялся за пистолет, но солдат пустил в него автоматную очередь.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 115 УК (Умышленное убийство). Дело вела полиция.

Но судья увидел нарушение подследственности и квалификации преступления, ведь убийство произошло во время несения воинской службы и потому должно расследоваться по другой статье и не полицией, а ГБР. Поэтому суд признал солдата невиновным в умышленном убийстве и освободил из-под стражи.

Но, по данным источников "Страны", в тот же день солдату предъявили новое подозрение уже от ГБР - по ч.5 ст.404 УК Украины - сопротивление командиру, сопряженное с убийством командира (от 15 до пожизненного).

Ранее мы писали, что в Николаеве суд арестовал военного, убившего двух сослуживцев, находясь под наркотиками.

Также мы сообщали, что морпехи 36 бригады в Николаеве обвинили офицеров в избиении до смерти сослуживца.