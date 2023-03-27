Воевавший в Украине подполковник российской армии Дмитрий Лисицкий покончил с собой.

Об этом сообщает телеграм-канал "Baza".

По данным паблика, тело Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова. В социальных сетях украинцев появилась информация, что подполковника убили на войне в Украине - он якобы погиб на передовой.

По данным телеведущей Ксении Собчак, которая сослалась на сослуживцев Лисицкого, в последнее время тот был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.

Лисицкий командовал 1-м десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. Он воевал в Украине, Абхазии, Чечне и других горячих точках, а в 2015 году получил звание Героя России.

Украинские журналисты пишут, что в августе 2014 года подполковник командовал российскими подразделениями, которые атаковали выходившую из Иловайского котла колонну украинских военных.

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