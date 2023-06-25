В Бердянске двое несовершеннолетних парней (2006 года рождения) убили двух российских силовиков и были впоследствии застрелены.

Об этом сообщают как украинские власти, так и назначенные РФ "власти".

Советник мэра Петр Мариуполя Андрющенко сообщает, что они зарезали "полицейского", перешедшего на сторону РФ, и застрелили военного.

Андрющенко говорит, что "подростки с оружием в руках освобождали свою родную землю".

Одного из парней зовут Тигран Оганесян, он снял видео незадолго до убийства - с автоматом в руках и в тактических перчатках.

Перед смертью он говорит: "Все это смерть пацаны. Прощайте! Слава Украине!".

Назначенные РФ "власти" заявляют, что были "ликвидированы два проукраинских террориста", которые вечером открыли стрельбу на городской набережной, а затем "были блокированы и уничтожены".

Также утверждается, что Тигран Оганесян ранее задерживался за "антироссийскую деятельность".

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Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

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