Мариупольского правоохранителя, который перешел на службу к террористам после захвата Мариуполя, осудили на 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГБР.

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр признал виновным бывшего правоохранителя в государственной измене.

Сообщается, что он не выехал из города после его оккупации, поддержал захватчиков и устроился на службу в фейковое "министерство внутренних дел".

По материалам ГБР, бывший правоохранитель передавал данные о действующих работниках полиции и лично идентифицировал их на блокпостах, когда они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.

Суд приговорил мариупольца к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После задержания он отбудет назначенный срок наказания.

Осужденный за госизмену житель Мариуполя. Фото ГБР

Напомним, что ранее СБУ задержала экс-депутата горсовета Запорожья, подозреваемого в корректировке обстрелов. Сообщалось, что член КПУ собирал данные о работающих предприятиях в Запорожье. Его подозревают в пособничестве обстрелам в апреле 2023 года.

Также мы писали о том, что в ГБР рассказали, сколько уголовных дел расследуют по фактам госизмены и коллаборационизма.