Передал оккупантам координаты. Суд вынес приговор мариупольскому полицейскому
Мариупольского правоохранителя, который перешел на службу к террористам после захвата Мариуполя, осудили на 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в ГБР.
Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр признал виновным бывшего правоохранителя в государственной измене.
Сообщается, что он не выехал из города после его оккупации, поддержал захватчиков и устроился на службу в фейковое "министерство внутренних дел".
По материалам ГБР, бывший правоохранитель передавал данные о действующих работниках полиции и лично идентифицировал их на блокпостах, когда они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.
Суд приговорил мариупольца к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После задержания он отбудет назначенный срок наказания.
Осужденный за госизмену житель Мариуполя. Фото ГБР
Напомним, что ранее СБУ задержала экс-депутата горсовета Запорожья, подозреваемого в корректировке обстрелов. Сообщалось, что член КПУ собирал данные о работающих предприятиях в Запорожье. Его подозревают в пособничестве обстрелам в апреле 2023 года.
Также мы писали о том, что в ГБР рассказали, сколько уголовных дел расследуют по фактам госизмены и коллаборационизма.