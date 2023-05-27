Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины продолжат уничтожать врага, пока последний не покинет территорию страны. Украина никогда не простит россиянам военные преступления, все виновные получат свое наказание.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Уничтожаем рашистскую гадину! Днем и ночью! Солдат и технику! Автоматом или "Коктейлем "Сопротивление"! Словом или делом! Мы не дадим вам покоя ни секунды! Будем находить вас, где бы вы ни были, ждать в засаде или атаковать ваши колонны", - пишет Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что все, кто отдавал приказы убивать украинцев и причинял страдания украинцам, получит свое наказание.

"И мы найдем и накажем всех, кто отдавал приказы убивать нас, украинцев, - наших воинов, женщин и детей! Кто стрелял по мирным городам и селам! Кто расстреливал "скорые" и пожарные машины! Мы никогда вас не простим! Мы будем вас гнать, пока последний вонючий московский оккупант своим ходом или в целлофановом пакете не покинет украинскую землю. Мы вам это обещаем! Наша земля, наша история и наш выбор!", - добавил Данилов.

Как писала "Страна", сегодня Данилов заявил, что контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю.

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