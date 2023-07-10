В Орехове Запорожской области завершили разбор завалов на месте выдачи гуманитарной помощи, куда накануне попала управляемая авиабомба. Погибли семь человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным руководителя ОВА Юрия Малашко, в больницах находятся 11 человек.

Ранее из-под завалов в Орехове достали тело пятого погибшего и сообщали о возможных погибших под завалами.

Напомним, российские войска нанесли управляемый авиаудар во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале Орехова Запорожской области. В результате инцидента сразу же погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения. Авиабомба почти полностью разрушила здание. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Также россияне ударили ракетой "Искандер" по инфраструктуре Николаева.

Кроме того, днем российские войска обстреляли Херсон, пострадал мужчина.

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