Российские войска нанесли авиаудар по школе в Орехове Запорожской области. Погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, авиабомба почти полностью разрушила здание. Под завалами оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи.

Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Сообщается, что в школе раздавали гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что сегодня ночью россияне ударили ракетой "Искандер" по инфраструктуре Николаева.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.