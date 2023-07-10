Последствия обстрела Орехова. Фото: Facebook/mvs.gov.ua

Российские войска нанесли авиаудар по школе в Орехове Запорожской области. Погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, авиабомба почти полностью разрушила здание. Под завалами оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи.

Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Сообщается, что в школе раздавали гуманитарную помощь.

Последствия удара по Орехову

Последствия удара по Орехову

Последствия удара по Орехову

Последствия удара по Орехову

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