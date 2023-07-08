Число погибших от обстрела в Лимане достигло 8 человек. Спасатели потушили пожар частного жилого дома, пристройки к типографии и трех легковых автомобилей, загоревшихся в результате обстрела.

Об этом сообщает МВД Украины.

"Сейчас известно о 8 погибших в результате утреннего вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Позже в МВД уточнили, что количество раненых увеличилось до 13 человек.

Напомним, сегодня РФ обстреляла из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковской области, в Волчанске ранен мужчина.

Также мы писали, как в Кривом Роге после обстрела повреждено сельхозпредприятие, пострадал 26-летний мужчина.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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