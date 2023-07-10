Тело еще одного человека достали из-под завалов в Орехове (подконтрольная Украине часть Запорожской области недалеко от линии фронта). Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил в эфире телемарафона.

Таким образом, количество погибших в результате авиаудара возросло до 5 человек.

При этом, по словам губернатора, под завалами могут оказаться еще люди.

Напомним, сегодня российские войска нанесли управляемый авиаудар во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале Орехова Запорожской области. В результате инцидента погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения. Авиабомба почти полностью разрушила здание. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Также россияне ударили ракетой "Искандер" по инфраструктуре Николаева.

Кроме того, днем российские войска обстреляли Херсон, пострадал мужчина.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

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