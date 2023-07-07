В "Энергоатоме" заявили, что россияне разместили на энергоблоках Запорожской АЭС пулеметные гнезда.

Об этом сказал директор компании Петр Котин в эфире телемарафона, комментируя спутниковые снимки, на которых на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС видны новые неизвестные объекты.

"Были размещены пулеметные гнезда на некоторых крышах энергоблоков. И эти снимки также свидетельствуют о том, что там может быть, в частности, и взрывчатка", — отметил Котин.

"И фактически там есть и взрывчатка, и оружие, и все другие вещи, которые не нужно, чтобы были на таком объекте", — добавил Котин.

При этом в МАГАТЭ сегодня сообщили, что пока эксперты агентства не получили допуск на крышу энергоблоков ЗАЭС. При этом в ходе осмотра других помещений Запорожской АЭС, включая бассейны охлаждения, специалистами организации "не было обнаружено каких-либо взрывчатых веществ или мин".

Также сегодня эксперты Американского ядерного общества заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" развития событий на ЗАЭС, включая бомбардировку, умышленный подрыв реакторов и контейнеров с отработанным ядерным топливом. И они не думают, что на станции сложится ситуация, которая повлечет катастрофические последствия для здоровья населения.