Запорожская АЭС. Иллюстративное фото: российские СМИ

На крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появились новые неизвестные объекты.

Об этом сообщают "Схемы" и для сравнения публикуют фото по состоянию на 2 июля и сделанные утром 5 июля и обнародованные Planet Labs.

"Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС

На крыше ЗАЭС появились новые объекты

Напомним, сегодня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС становится меньше. Он отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что РФ может использовать теракт на Запорожской АЭС для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Временем взрыва называли ночь на 5 июля, но ничего не произошло, о чем мы детально писали в отдельном материале.

Накануне глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщал, что Запорожская атомная станция работает в штатном режиме, перемещений людей и техники там не зафиксировано. Также Укргидрометцентр не обнаружил превышения радиационного фона.

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