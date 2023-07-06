На крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появились новые неизвестные объекты.

Об этом сообщают "Схемы" и для сравнения публикуют фото по состоянию на 2 июля и сделанные утром 5 июля и обнародованные Planet Labs.

"Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС становится меньше. Он отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что РФ может использовать теракт на Запорожской АЭС для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Временем взрыва называли ночь на 5 июля, но ничего не произошло, о чем мы детально писали в отдельном материале.

Накануне глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщал, что Запорожская атомная станция работает в штатном режиме, перемещений людей и техники там не зафиксировано. Также Укргидрометцентр не обнаружил превышения радиационного фона.