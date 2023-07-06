Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС становится меньше. Он отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

Об этом он рассказал в интервью Times.

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – заявил глава ГУР.

Ранее украинские власти заявили, что РФ минирует станцию и планирует ее взорвать.

МАГАТЭ этого не подтверждало. В Москве же обвинили Киев якобы в намерении обстрелять ЗАЭС и вызвать утечку радиации.

Ранее мы писали, что замминистра обороны Анна Маляр считает, что РФ может использовать теракт на Запорожской АЭС для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Временем взрыва называли ночь на 5 июля, но ничего не произошло (детальнее об этом мы писали в отдельном материале).

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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