На фоне слухов о скором подрыве Запорожской АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок они не выявили признаков минирования станции.

Об этом он сообщил выступая перед журналистами в Японии.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС - Ред), однако мы продолжаем сохранять бдительность", - сказал Гросси.

Напомним, после того визита в конце июня МАГАТЭ опровергало минирование пруда-охладителя, но подтверждало наличие мин по периметру станции и в некоторых местах - внутри нее.

По состоянию на 5 июля Запорожская атомная станция работает в штатном режиме и превышения радиационного фона в Украине не зафиксировано. Также глава Никопольской РГА сообщил, что перемещений людей и техники там не зафиксировано.

Ранее мы писали, что замминистра обороны Анна Маляр считает, что РФ может использовать теракт на Запорожской АЭС для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Слухи о теракте на ЗАЭС мы разбирали в отдельном материале.