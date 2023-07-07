Глава МАГАТЭ сообщил, что в ходе осмотра помещений Запорожской АЭС, включая бассейны охлаждения, специалистами организации "не было обнаружено каких-либо взрывчатых веществ или мин". Однако не везде на территории станции экспертов пустили.

Об этом глава организации Рафаэль Гросси сообщил журналистам во время брифинга 7 июля в Токио.

"Что касается доступности, я думаю, что в этом мы добились прогресса: со вторника до сегодняшнего дня мы получили ещё больше доступа. Пока ещё мы не имели возможности осмотреть крыши зданий, но уже подали соответствующие запросы, и я вполне уверен, что и к этому мы тоже получим доступ", — отметил глава МАГАТЭ.

"Мы всё ещё хотим осмотреть другие участки станции, но иногда это требует времени", — добавил он, пояснив, что станция находится "в зоне активных боевых действий", а получение разрешения у контролирующей станцию российской стороны порой занимает "день или два".

В ходе брифинга журналисты также спросили Гросси о вероятности ядерной катастрофы на АЭС, в подготовке которой Киев и Москва много раз друг друга обвиняли.

"Я уже выступал здесь 4-го числа. Если вы помните, в то время озвучивались опасения, что 5 июля произойдёт определенное трагическое событие. Как видим, ничего 5-го числа не случилось", — ответил он.

В то же время Гросси добавил, что не хочет, чтобы его слова звучали "успокаивающе", подчеркнув, что он и МАГАТЭ продолжают испытывать серьёзную обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС.

Как писали СМИ, 5 июля эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС. А день спустя появились спутниковые снимки, на которых на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС видны новые неизвестные объекты.

Ранее в офисе президента Украины оценили риск подрыва Запорожской АЭС и обвинили главу МАГАТЭ в клоунаде.

Перед этим Владимир Зеленский заявлял, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.