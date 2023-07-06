Ядерного ЧП на Запорожской атомной станции, которым украинцев пугали в ночь с 4 на 5 июля, к счастью, не произошло. Но страшные слухи по поводу радиационного апокалипсиса никуда не делись.

Днепропетровский губернатор Сергей Лысак призвал людей запасаться водой и едой.

Он посоветовал гражданам хранить дома скотч и плотную ткань, которыми можно будет загерметизировать помещение, запастись водой и едой на несколько дней, подготовить аптечку, сменную одежду и обувь, радиоприемник на батарейках, респираторы, собрать "тревожный чемоданчик" с документами и необходимыми вещами. По его словам, на учениях уже отработали экстренные планы реагирования, которые будут введены в случае теракта.

Очередные рекомендации на случай подрыва ЗАЭС дал также Минздрав.

В них сказано, как действовать после радиационной аварии: защитить органы дыхания, срочно зайти в помещение и принять меры по его герметизации и не покидать до специального сигнала властей. Принимать йодид калия нужно только в случае рекомендации властей (ранее врачи заявляли, что принимать его вообще не нужно, так как даже в случае ЧП на Запорожской АЭС не будет выбросов радиационного йода).

Между тем продолжают разгоняться самые разные прогнозы о масштабе катастрофы в случае подрыва ЗАЭС.

Ранее озвучивались сценарии, по которым в зоне радиационного загрязнения окажется только 50-100-километровая зона вокруг Запорожской АЭС. По нему власти и готовятся к ЧП с возможной эвакуацией населения.

Но в экспертных кругах бытует мнение, что зона поражения может оказаться значительно большей, в том числе накроет Киев.

"Между Киевом и ЗАЭС приблизительно 430 километров. Ветер будет идти примерно два дня. Большая часть радиационной пыли осядет по дороге, и в первые дни после взрыва в случае сильного ветра на Киев радиационный фон в столице составит ориентировочно 100 микрорентген с постепенным снижением в течение нескольких дней. Для понимания: природный фон - это 11 микрорентген, а на Бессарабской площади и в других местах концентрация гранита достигает 21 мкр. Безопасным считается фон до 30 мкр", — написал на своей странице в Фейсбуке глава Совета урбанистики Киева Виталий Селик.

Он повторил рекомендации для людей: в случае взрыва на ЗАЭС закрыть все окна, ежедневно проводить влажную уборку и без острой потребности не выходить на улицу, а также "слушать рекомендации властей".

Энергетиков все эти страшилки откровенно раздражают.

"Такое впечатление, что так называемые эксперты не ходили в школу и вообще не знают физику. Не будет никакого глобального ЧП и "ядерного апокалипсиса", хотя провокации с радиоактивным веществом возможны", — пояснил нам руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Возможны разные сценарии с ЗАЭС. В том числе и самый худший - с выбросом радиации. Но даже в этом случае поражение будет локальным. Озвученные 50-100 километров в зоне загрязнения взяты с большим запасом. В то же время зона в радиусе 10 километров от атомной станции действительно может оказаться загрязненной радиоактивным цезием и стронцием и стать мертвой на ближайшие 300 лет", — добавил экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по ядерной безопасности Александр Купный.

Разбирались, чем грозит Украине подрыв Запорожской АЭС.

Разогрев реактора, повреждение ТВЭЛ, выброс радиации

Мы уже подробно разбирали ситуацию на Запорожской АЭС, о минировании которой и возможном подрыве россиянами заявили украинские власти. Россияне обвиняют в подготовке теракта Украину, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок не выявлено признаков минирования станции, но призвал сохранять бдительность.

Главный вопрос: если подрыв на ЗАЭС все же произойдет, каким может быть масштаб катастрофы и последствия для Украины?

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС начала распространяться информация о рисках для пруда-охладителя Запорожской АЭС, который брал воду из Каховского водохранилища. Тогда появились прогнозы о возможности фукусимского сценария на ЗАЭС, то есть взрыва водорода из-за невозможности охлаждать реактор.

Ситуация с прудом-охладителем пока стабильна. То есть без внешнего вмешательства (намеренного подрыва) уровень воды еще долго будет оставаться стабильным.

Но что если это "внешнее вмешательство" все же произойдет - на пруде-охладителе или любом другом важном участке ЗАЭС?

Бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачев написал на своей странице в Фейсбуке, что аварии масштаба чернобыльской или фукусимской на Запорожской АЭС не может быть.

По его словам, взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЭР-100, которые находятся на ЗАЭС, спрятаны в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона, чего в Чернобыле не было. Эта оболочка может выдержать падение легкого самолета, внутренний взрыв, аварию. Ее можно взломать только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого еще надо разрушить корпус реактора для того, чтобы произошел выброс радиоактивных веществ.

Толкачев говорит, что серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно находится в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры, по его словам, надежные, но нет полной гарантии в случае целенаправленной бомбардировки. Но даже в этом случае могут разгерметизироваться лишь несколько контейнеров, а не все сразу, утверждает эксперт.

По словам Купного, наиболее уязвимых участков на ЗАЭС несколько.

Первый — контур охлаждения. Тот самый, который питается из пруда-охладителя и обеспечивает снятие остаточного тепла с активной зоны атомной станции. Если система охлаждения перестанет функционировать (а это возможно, например, в случае подрыва дамбы самого пруда-охладителя или труб в контуре охлаждения), то активная зона постепенно начнет разогреваться.

Все шесть блоков АЭС уже почти год как не работают. Сейчас они находятся в режиме холодной остановки (последний блок переведен в нее после подрыва Каховской дамбы), то есть активной цепной реакции в реакторах нет. Но там все равно остается ядерное топливо. И если активную зону постоянно не охлаждать, то произойдет разогрев за счет природного распада радионуклидов, поясняет Купный.

"Если давление в первом контуре охлаждения упадет (сейчас оно составляет более 100 атмосфер), то вода начнет испаряться и активная зона станет разогреваться. Этот процесс займет несколько дней. При этом процесса плавления не будет, так как для него необходима температура в 1800-2000 градусов, а при выключенных реакторах даже без охлаждения ее достичь невозможно. Но при 800 градусах (а такая температура вполне может быть) начнется парациркониевая реакция и разрушение ТВЭЛ. При этом вода начнет распадаться на гидроксильные группы и водород. Концентрация водорода в больших объемах и опасна тем самым фукусимским сценарием, то есть водородным взрывом. Но на ЗАЭС его не будет. После аварии на Фукусиме на всех шести блоках Запорожской атомной станции были установлены рекомбинаторы водорода, которые нейтрализуют его химическим способом", — говорит Купный.

То есть большого взрыва водорода, как в Фукусиме, на ЗАЭС, даже в случае выведения из строя системы охлаждения, быть не должно.

Но из-за постепенного разрушения ТВЭЛ может быть выброс радиационных аэрозолей и газов, которые через систему вентиляции могут попасть сначала на территорию ЗАЭС, а затем и за ее пределы.

"Масштабы этих выбросов будут зависеть от того, на скольких блоках произойдет разрушение ТВЭЛ. Худший вариант - когда ядерное топливо разрушится на всех шести блоках", - говорит Купный.

Он также добавил, что "будет загрязнено все оборудование, большие риски облучения для персонала станции, умеренные - для зоны в несколько десятков километров от ЗАЭС. При этом радиус зоны в 50-100 километров, о котором говорят эксперты и власти, взят с большим запасом.

Что должно произойти, чтобы блоки начали разогреваться и ТВЭЛ разрушаться?

По мнению Купного, главные риски - это ЧП на дамбе пруда-охладителя или повреждение трубопровода (так, чтобы из него вылилась вода). Но вариант с подрывом дамбы, по мнению Купного, труднореализуемый.

"Дамба там крепкая, сложно разрушить даже специальным подрывом. Плюс в дамбе, в отличие от Каховской, нет тоннеля. То есть невозможно заложить взрывчатку внутрь, она насыпная и плотная. Там есть один шлюз, но дно пруда-охладителя расположено ниже, то есть даже в случае повреждения шлюза вода в пруде останется", — объяснил Купный.

Однако вполне возможен подрыв трубопровода в контуре охлаждения, из-за чего из системы может уйти вода и начнется процесс разогрева активной зоны.

Еще одна зона риска — хранилище ядерных отходов, о котором говорит и Толкачев.

В теории выброс радиации возможен, если повредить контейнеры с отработанным топливом.

"Но скажу сразу: разрушить их не так просто. Это бетон в бетоне, даже если будет подрыв или попадание ракеты, контейнер может треснуть, но не факт, что достанет до топлива. Конечно же, если целенаправленно долбить, то через какое-то время можно расколоть, но один контейнер, а не все сразу", — говорит Купный.

В случае разгерметизации контейнера с отработанным топливом, по словам Купного, возможно локальное загрязнение участка ЗАЭС.

"Хранилище ядерных отходов — это контейнеры с низкообогащенным ураном. Повреждение контейнеров не несет угрозы даже для Энергодара", — добавил Рябцев. При этом он не исключил, что как раз с отработанным топливом "возможны провокации", то есть не исключен вариант с повреждением контейнера и обвинением в теракте Украины.

Новая зона отчуждения

Что касается выброса радиации и одномоментного загрязнения больших территорий, Купный говорит, что для этого нужны взрыв и большая высота выброса.

"Но добиться взрыва практически нереально, а высота вентиляционной трубы на ЗАЭС всего 100 метров, то есть не будет большого облака", - отметил специалист.

Однако любой выброс радиации - это очень серьезно.

"Сильное загрязнение грозит самой территории ЗАЭС и персоналу. Также в зону попадает территория в радиусе 10 километров от станции. Понятно, что все это нужно будет дезактивировать, а это люди, деньги и время. Территория может быть загрязнена радиоактивным стронцием и цезием, период полураспада которых 30 лет, а для полного очищения нужно 10 периодов полураспада, то есть 300 лет. Значит, в случае ЧП Украина рискует получить еще одну зону отчуждения, как в радиусе ЧАЭС. При этом перспективы восстановления и запуска в работу Запорожской атомной станции выглядят в таком случае практически нереальными", — пояснил Купный.

Дойдет ли радиация до Киева

Карты возможного движения радиоактивных масс после аварии на ЗАЭС начали появляться еще в прошлом году. По ним радиация, в зависимости от направления ветра, может не только накрыть Украину, включая Крым, но и достать отдельные регионы России и Европы.

Впрочем, те карты составлялись в других реалиях, когда еще блоки ЗАЭС не были "холодными", как сейчас.

Теперь появились новые карты.

По ним в зоне 40 километров будет опасное загрязнение, в радиусе 50 километров - обязательная эвакуация людей, 100 километров - сильное загрязнение. При этом, как считает Купный, эти зоны взяты с большим запасом, и реальная опасность есть только для территорий в радиусе 10 километров от ЗАЭС.

Но это без учета ветра и других природных факторов.

Например, как заявляет Селик, если ветер будет в сторону Киева, то через два дня он "принесет радиацию" и в столицу, при этом в первый дни фон будет довольно высоким - 100 микрорентген, что втрое выше допустимой нормы.

"На самом деле строить прогнозы - куда и сколько принесет радиации - это, что называется, пальцем в небо. Можно лишь сказать, что чем больше расстояние от ЗАЭС, тем меньшей будет концентрация радиации в воздухе. Но могут ведь, например, пойти дожди, радиация может попасть в Днепр, а значит, появляется опасность по всему руслу. Поэтому, если все же будет ЧП на атомной станции, лучше всем украинцам, вне зависимости от региона, хотя бы в первые часы после инцидента придерживаться мер предосторожности: закрыть и загерметизировать окна и двери в помещении, не выходить на улицу, следить за инструкциями властей", - подытожил Купный.

Одна из главных угроз подрыва ЗАЭС - радиоактивное загрязнение вод Днепра и Черного моря, отмечает эксперт Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк.

"Течение Днепра быстрое, поэтому есть такая вероятность, что все это вынесет прямо в Черное море", - сказала она.

Это, по ее словам, чревато загрязнением побережья Одессы и Николаева и даже берегов соседних стран.