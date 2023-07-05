Минздрав опубликовал очередную рекомендацию на случай подрыва АЭС. В инструкции сообщается, что делать, если радиационная авария застала на улице.

1. Срочно защитить органы дыхания - любой подручной тканью, сложенной в несколько слоев, или защитной маской.

2. Как можно скорее зайти в помещение, желательно, с минимальным количеством окон. По возможности, прежде чем войти, осторожно снять верхний слой одежды. Плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия в помещении.

3. Принять душ или обтереть тело влажными салфетками.

4. Не покидать помещение до сигнала от властей.

5. Калий йодида принимать только в случае соответствующей рекомендации от власти.

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