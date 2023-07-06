Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал на захваченную россиянами Запорожскую АЭС.

Об этом сообщают российские издания.

Опубликовано фото Кириенко, сделанное, как заявляется, в районе хранилища ядерных отходов на ЗАЭС. Кроме замглавы администрации Путина, станцию посетил и назначенный РФ "губернатор" захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Напомним, сегодня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вероятность теракта на Запорожской АЭС становится меньше. Он отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что РФ может использовать теракт на Запорожской АЭС для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Накануне глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщал, что Запорожская атомная станция работает в штатном режиме, перемещений людей и техники там не зафиксировано. Также Укргидрометцентр не обнаружил превышения радиационного фона.

Тем временем на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились неизвестные объекты.

Мы детально анализировали, чем Украине может угрожать катастрофа на Запорожской атомной станции.