Эксперты Американского ядерного общества (АЯО) заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" развития событий на Запорожской АЭС, включая бомбардировку, умышленный подрыв реакторов и контейнеров с отработанным ядерным топливом. Но они не думают, что на станции сложится ситуация, которая повлечет катастрофические последствия для здоровья населения.

Заявление на эту тему опубликовано на сайте организации.

Как заявили в обществе, даже при худших сценариях ЗАЭС не будет представлять радиологическую опасность для населения.

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев назад и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать серьёзный радиационный выброс. Кроме этого ЗАЭС изначально была разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Массивные железобетонные конструкции закрывают активные зоны реакторов и предназначены для защиты радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", — говорится в заявлении АЯО.

В маловероятном случае нарушения защитной оболочки любой потенциальный выброс радиоактивных материалов всё равно будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим любое сравнение возможной аварии на ЗАЭС с Чернобылем или Фукусимой является и неточным, и вводящим в заблуждение, считают эксперты.

Вместе с тем АЯО настаивает на необходимости предоставления немедленного беспрепятственного доступа инспекторам МАГАТЭ ко всем участкам оккупированной Россией атомной электростанции.

Напомним, во время брифинга в Токио Рафаель Гросси заявил, что экспертов агентства не пустили на крыши зданий Запорожской АЭС.

Ранее в МАГАТЭ говорили, что не выявили признаков минирования на Запорожской АЭС.