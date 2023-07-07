Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК), который ранее осуществлял рейды в Белгородскую область, сейчас участвует в наступлении ВСУ на Запорожском направлении.

Это следует из сообщения в Telegram-канале РДК.

"Русский добровольческий корпус" пишет, что в ходе штурма позиций армии РФ на этом направлении погиб их боец с позывным "Балтика", а еще шестеро получили ранения.

"Увидимся в Вальхалле, брат", - заканчивает свое сообщение РДК (Вальхалла - в древнегерманской языческой мифологии место, куда попадают погибшие в бою воины).

Отметим, что с начала июня о новых рейдах РДК в Белгородскую область ничего не слышно.

Напомним, что 4 июня был последний крупный рейд РДК на территорию России. С тех пор сообщений о новых масштабных боях не появлялось.

На Западе считают, что "русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью во время рейдов, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.

Между тем на днях губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников заявил, что во время последнего рейда "Русского добровольческого корпуса" 4 июня в Белгородскую область погибли по меньшей мере 14 российских военных.