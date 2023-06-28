Губернатор назвал число жертв рейда среди военных. Фото: informpskov.ru

Во время последнего рейда "Русского добровольческого корпуса" 4 июня в Белгородскую область погибли по меньшей мере 14 российских военных. 

Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении.

"Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти", — сказал Ведерников. 

Предложение РДК о встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в обмен на пленных российских военнослужащих Ведерников назвал "банальной ловушкой". Он также соообщил, что в переговорах об обмене участвовал сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он якобы помог ускорить возвращение в Россию троих военнослужащих, которые уже освобождены из плена. 

"Мы решили не делать из этого сенсацию, потому что момент для всех очень непростой. Там тоже есть свои процедуры, которые проводит контрразведка", — сказал Ведерников.   

Напомним, что 4 июня был последний крупный рейд РДК на территорию России. С тех пор сообщений о новых масштабных боях не появлялось.

На Западе считают, что "русские добровольцы" не пытались установить контроль над Белгородской областью во время рейдов, несмотря на декларируемую ими цель захвата территории России.

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