В Москве задержали победителя шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрия Волхова по обвинению в том, что он вступил в "Русский добровольческий корпус" ("РДК"), воюющий на стороне Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Волхова задержал столичный спецназ. Оперативники опубликовали кадры московской квартиры мужчины. Судя по снимкам, сопротивления силовикам он не оказывал.



Утверждается, что при обыске у Волхова нашли брошюру "РДК" и медали нацистской Германии.

За несколько дней до задержания Волхов писал в личном блоге о шаманизме и собирал группу для шестидневного путешествия на Алтай. Также он проводил личные встречи с россиянами и разъезжал по городам. О новом опасном увлечении или же политической позиции экстрасенс на своих площадках не говорил.

Российские Telegram-каналы пишут, что Волхов девять лет назад был гостем на мероприятии лидера "РДК" Дениса Капустина.

Волхов стал победителем "Битвы экстрасенсов" в 2017 году. На проекте он называл себя славянским магом-язычником. О личной жизни Волхов не распространялся, лишь во время последнего эпизода шоу оговорился, что у него появился наследник.

Ранее мы писали, что пассажирку авиарейса Москва - Владикавказ авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту за то, что в самолёте она читала книгу на украинском языке. Ей грозит статья о дискредитации армии.

Также недавно в Москве задержали семейную пару, обвинив в запуске воздушных шаров с флагом легиона "Свобода России" (это российский флаг, но с дополнительной белой полосой вместо красной).