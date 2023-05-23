В Москве задержали супругов по обвинению в запуске воздушных шаров с флагом Легиона "Свобода России" (это российский флаг, но с дополнительной белой полосой вместо красной).

Об этом пишет российский телеграм-канал Shot.

По данным паблика, гражданин Беларуси со своей женой приехали к пруду в Северном Чертаново на "камри", достали из багажника шары, муж их запустил, "а супруга снимала на телефон для отчёта". После этого пара быстро скрылась с места.

"Снятые кадры были оперативно переданы в проукраинские ресурсы, которые стали массово распространять видео в момент атаки ДРГ на Белгородскую область. Сейчас с супругами работают силовики", - пишет телеграм-канал.

Напомним, утром мы рассказывали о последних событиях в Белгородской области. Сегодня там продолжается "контртеррористическая операция" - то есть бои с вооруженными группами, вошедшими из Украины. Местный губернатор советует уехавшим жителям не возвращаться пока в свои дома.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области, мы писали в отдельном материале.

Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.