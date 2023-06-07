Российские СМИ публикуют видео из Новой Таволжанки в Белгородской области, о полном контроле над которой уже несколько дней заявляет воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус".

Говорят, что объехали весь населенный пункт, посетили его центр, но РДК там не встретили. И село находится полностью под контролем РФ.

Вчера губернатор Гладков также заявлял, что населенный пункт находится под контролем России.

А сегодня российские телеграм-каналы снова писали о боях на территории Новой Таволжанки. При этом ряд военных пабликов бои в селе опровергают.

Тем временем война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.