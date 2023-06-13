На Запорожском направлении, где ВСУ сейчас пытаются прорвать оборону РФ, погиб высокопоставленный российский офицер - начштаба 35-й армии РФ генерал-майор Сергей Горячев.

Об этом сообщают назначенные РФ "т.н власти" региона.

Погиб он в результате ракетного удара.

Горячев ранее возглавлял российский контингент в Приднестровье.

В ходе вторжения в Украину был командиром 5-й отдельной танковой бригадой, затем стал замкомандующего 35-й общевойсковой армии, был назначен начальником штаба армии.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.