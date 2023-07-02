В субботу в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв в районе базы россиян на севере города у поселка Семеновка.

Об этом сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Вчера в 19:30 в Мелитополе раздался мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города у поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз. Также вчера жители видели работу ПВО врага", - сказал он.

Также Федоров заявил, что на территории бывшего детского санатория Мелитополя россияне установили крематорий, где сжигают своих солдат.

"Чтобы скрыть собственные потери, оккупанты расширяют сеть мобильных крематориев. Один круглосуточно дымит в бердянском порту, другой - на территории бывшего детского санатория Мелитополя", - отметил Федоров.

Ранее мэр Мелитополя Иван Фёдоров заявил, что в Мелитополь и Геническ прибывают новые подразделения российской армии.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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