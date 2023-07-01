В Мелитополь и Геническ прибывают новые подразделения российской армии.

Об этом сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Мы, наоборот, фиксируем, что прибывают новые подразделения и ко временно оккупированному Мелитополю, и в Геническ. После подрыва моста на Чонгаре, враг начал переброску своей техники по Арабатской стрелке и местные жители отмечают, что колонны техники идут в сторону Запорожской области", - сообщил Фёдоров.

Ранее мы публиковали видео момента удара по мосту на Чонгаре.

Вскоре после этого стало известно, что россияне погнали военную технику по понтонной переправе в обход Чонгарского моста.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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