Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны взрывы. Назначенные РФ "власти" города сообщают о работе ПВО.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что взрывы в городе, а также соседних Токмаке и Михайловке звучали всю ночь.

В украинских пабликах заявляют о прилете дальнобойных Shadow Storm по базам РФ.

Напомним, накануне россияне установили понтонную переправу рядом с частично разрушенным Чонгарским мостом на Крым, по которому накануне был прилет. Отметим, что главным результатом ударов по мосту стало временное нарушение прямого сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о девяти погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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