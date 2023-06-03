В субботу, 3 июня, назначенные Россией "власти" Мелитополя Запорожской области заявляют о взрыве в северной части города.

В городе после взрывов поднимается дым. Местные "власти" заявляют, что обломки сбитых ракет повредили дачные строения.

Напомним, о взрывах сегодня также сообщали в Бердянске. Город подвергается обстрелам второй день подряд. Назначенные Россией "власти" вскоре заявили о шести сбитых ракетах. Местные жители, гуляющие по берегу моря, снимают видео следов работы ПВО в небе.

Ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявлял, что россияне подтапливают поля в регионе и минируют поля и дамбы в ожидании украинского контрнаступления. Также возросло и количество обстрелов. В частности, из авиации, РСЗО и артиллерии наносятся удары по Орехову, Малой Токмачке, Гуляйполю и другим населенным пунктам области.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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