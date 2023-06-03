В оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Россияне заявляют о шести сбитых ракетах. Видео
В Бердянске прогремели взрывы. В небе над городом видны следы от работы ПВО.
Назначенные Россией "власти" вскоре заявили о шести сбитых ракетах.
Местные жители, гуляющие по берегу моря, снимают видео следов работы ПВО в небе. Следов очень много.
Напомним, вчера взрывы прогремели в порту Бердянска. Российские т.н "власти" Запорожской области заявляли, что удар по порту Бердянска нанесли ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Также они подтвердили, что в порту был "прилет". Говорят, что жертв и разрушений нет.
28 мая в Бердянске также гремели взрывы. Украинские власти тогда сообщали об ударах по позициям россиян. По данным местных жителей, звуки взрывов раздавались и с территории аэропорта.
Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.
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