В Бердянске прогремели взрывы. В небе над городом видны следы от работы ПВО.

Назначенные Россией "власти" вскоре заявили о шести сбитых ракетах.

Местные жители, гуляющие по берегу моря, снимают видео следов работы ПВО в небе. Следов очень много.

Напомним, вчера взрывы прогремели в порту Бердянска. Российские т.н "власти" Запорожской области заявляли, что удар по порту Бердянска нанесли ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Также они подтвердили, что в порту был "прилет". Говорят, что жертв и разрушений нет.

28 мая в Бердянске также гремели взрывы. Украинские власти тогда сообщали об ударах по позициям россиян. По данным местных жителей, звуки взрывов раздавались и с территории аэропорта.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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