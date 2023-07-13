В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области;

Бахмутском – в районе Берховки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар ракетами и дронами-камикадзе, а также 46 авиаударов, совершила около 40 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Напомним, сегодня в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ добились успеха под Мелитополем и к югу от Бахмута.

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Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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