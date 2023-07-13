Украинская армия продолжает наступление под Мелитополем и Бердянском. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 июля.
Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области;
- Бахмутском – в районе Берховки;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Шахтерском – в районе Новомихайловки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла удар ракетами и дронами-камикадзе, а также 46 авиаударов, совершила около 40 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.
Напомним, сегодня в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ добились успеха под Мелитополем и к югу от Бахмута.
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