Россияне ночью атаковали Украину двадцатью беспилотниками "Шахед" с двух направлений - Курска и Азовского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М" из Джанкоя.

Все дроны и два "Калибра " были сбиты. Беспилотники сбивались в основном над Киевской областью.

О том, куда попал "Искандер" - информация уточняется.

Напомним, что ночью Киев подвергся атаке беспилотников, известно об одном погибшем.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.