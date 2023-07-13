Ночью РФ выпустила по Украине 20 дронов и три ракеты
Россияне ночью атаковали Украину двадцатью беспилотниками "Шахед" с двух направлений - Курска и Азовского моря.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М" из Джанкоя.
Все дроны и два "Калибра " были сбиты. Беспилотники сбивались в основном над Киевской областью.
О том, куда попал "Искандер" - информация уточняется.
Напомним, что ночью Киев подвергся атаке беспилотников, известно об одном погибшем.
Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.
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