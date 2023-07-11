Ночная атака на Одесскую область может быть связана с зерновой сделкой, которую РФ угрожает не продлить в этом месяце.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Она сообщила, что массированная атака дронами "очевидно была направлена именно на портовую инфраструктуру и места хранения зерна" на фоне угроз России не продлевать сделку.

Дроны попали в админздание припортового сооружения, обломки попали в зерновой терминал. Разрушения незначительные.

Ранее Россия остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран.

Также мы писали, что Россия не хочет создавать "дочку" "Россельхозбанка" для продления зерновой сделки.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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