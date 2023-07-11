В Украине - неопределенная ситуация по зерновому коридору. Срок прежних договоренностей истекает 17 июля. И Россия уже заявила , что "не видит оснований для продления сделки". В РФ настаивают на выполнении нескольких условий, в частности подключении "Россельхозбанка" к системе SWIFT и разблокировании аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Но их реализация пока под очень большим вопросом.

Между тем зерновой коридор уже и так работает с большими перебоями. По данным Украинской аграрной ассоциации, с 26 июня Россия полностью заблокировала регистрацию входящего флота, что свидетельствует о "намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки".

20 судов с конечным пунктом назначения в Египте, Китае, Бангладеш и Турции были заблокированы проверяющими от России в турецких территориальных водах.

Всего за июнь по зерновому коридору прошло 2 млн тонн зерна, еще миллион тонн грузится на уже зарегистрированные суда. "Если не возобновится регистрация судов, то зерновая сделка будет полностью остановлена", - констатируют в УАК.

Украинские власти еще ранее заявили, что имеется план "Б" на случай отказа России продлить зерновое соглашение. Он, в частности, предусматривает страхование грузов под гарантии правительства (то есть судам предлагается идти по зерновому коридору даже без согласия России), а также более активную перевалку через дунайские порты.

Правда, здесь есть много технически-финансовых вопросов, связанных с огромными суммами для гарантий по страхованию судов в случае выхода РФ из "зерновой сделки". Однако теоретически если к вопросу подключаться страны Запада и ими будет принято политическое решение, что судоходство в украинские порты должно быть возобновлено, то это возможно.

И такая вероятность, как и в прошлые разы, может вновь побудить РФ продлить сделку. Потому что для России в реальности выгоднее оставаться в формате зернового соглашения и блокировать через проверки проход судов (что она и сейчас делает), чем выйти из сделки и оказаться перед угрозой ситуации, когда корабли пойдут в украинские порты вообще без проверок со стороны представителей РФ. А значит, на них можно провести какой угодно товар, включая оружие. Попытки же топить суда могут привести к новым жестким санкциям против России и резко испортить отношения с Турцией, которая в ответ, не исключено, заблокирует проход российских кораблей через Босфор.

"С гарантиями Украины по страхованию все сложно. Очень большие риски и очень большие деньги. Украинское правительство это может не потянуть. Но если подключится Запад, то судоходство без согласия РФ возможно. Поэтому сейчас перед Россией стоит выбор - либо формально продлить сделку, в реальности продолжая ее саботировать, либо выйти из сделки и оказаться перед вероятностью того, что корабли пойдут без ее разрешения, причем с любым грузом, включая оружие. И, чтобы остановить это, Москве придется топить корабли, что чревато для РФ крайне серьезными последствиями", - сказал "Стране" один из участников рынка.

Разбирались, какие есть перспективы по зерновой сделке и что будет, если Россия из нее выйдет.

Сделка есть - корабли стоят

Текущая зерновая сделка истекает уже 17 июля.

Но уже по состоянию на сейчас зерновой коридор практически не работает.

По данным Украинской аграрной ассоциации, с 26 июня Россия полностью остановила регистрацию входящих судов. 29 судов, которые должны были экспортировать 1,4 млн тонн зерна в Китай, Египет, Бангладеш, Турцию и другие страны заблокированы в турецких территориальных водах.

Всего за июнь по зерновому коридору вывези 2 млн тонн зерна, еще миллион тонн грузится на последние зарегистрированные суда.

Совместный координационный центр выступил с заявлением, потребовав от сторон соглашения немедленно открыть судам экспортный коридор, так как это "создает продовольственную опасность для всего мирового рынка". Но пока разблокировки так и не произошло.

"Зерновой коридор фактически не работает уже в последние месяцы именно из-за действий России. Более 30 судов все еще ждут входа в порты, некоторые из них - более 3,5 месяца. В результате чего убытки отечественных аграриев в результате простоя в портах уже превысили 1 млрд долларов", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

О том, что зерновая сделка "почти прекратилась", пишет и Bloomberg.

По данным издания, черноморские порты Украины "почти пустые", с прохождением инспекции большие сложности. Последние инспекции судов на вход зафиксированы 26 июня, тогда прошли турецкий балкер и судно под флагом Сент-Китс и Невис, направлявшиеся в Одесский порт. В обратном направлении было две инспекции в июле — 2 июля прошло судно из порта Черноморск в Нидерланды с 55,9 тысячи тонн кукурузы, а 4 июля — сухогруз в Турцию с 30 тысячами тонн пшеницы.

Аммиак и SWIFT

Главное - что будет с зерновой сделкой дальше.

Одной из тем переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Эрдоганом была зерновая сделка. Оба президента согласились с тем, что она должна быть продлена.

В то же время в России уже заявили, что "не видят основания для продления зерновой сделки". Об этом сообщил российский МИД.

"Черноморская инициатива, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть - 25,2 млн тонн, или 81%, - была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов", - говорится в заявлении российского МИДа.

При этом, как сообщают в МИД РФ, "нормализация российских поставок продовольствия и удобрений" (а они были одним из условий зерновой сделки) "продолжает деградировать".

"В этих условия очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской сделки", истекающей 17 июля, нет", — говорится в заявлении российского МИД.

Условия России по продлению зернового соглашения не новы. Главные - это подключения к системе SWIFT Россельхозбанка (чтоб проводить платежи по экспорту российского продовольствия) и разблокировка работы аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Впрочем, Россия и ранее уже не раз угрожала выйти из зерновой сделки. Тем не менее все равно ее продлевала.

Вопрос в том, насколько серьезны угрозы в этот раз и будут ли в итоге выполнены требования российской стороны.

По требованиям. Еще недавно украинские власти заявляли, что готовы рассмотреть запуск аммиакопровода в обмен на расширение участвующих в сделке отечественных портов. Но затем он был поврежден обстрелами, и вопрос о возобновлении его работы завис.

"Скорее всего, Украина не пойдет на запуск аммиакопровода", — говорит Пендзин.

Что касается Россельхозбанка, то тут, по мнению Пендзина, возможны уступки России.

"Все чаще на Западе звучат "соглашательские" комментарии по поводу подключения этого банка к системе SWIFT. Могут быть уступки", - добавил Пендзин.

3 июля Financial Times написала, что ЕС обсуждает возможность создания дочерней структуры Россельхозбанка и ее подключения к SWIFT для продления зерновой сделки. По этой схеме через "дочку" Россельхозбанка должны проводиться расчеты за экспорт российского зерна (то есть его поставки могут быть полностью разблокированы).

В России на такой вариант пока не соглашаются. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что такая модель "заведомо неработоспособна", так как создание дочерней банковской структуры и ее подключение к SWIFT займет много месяцев.

Варианты по зерновой сделке

То есть получается, что Россия все-таки может выйти из зерновой сделки?

На самом деле однозначного ответа пока нет.

"Очередные заявления России - это шантаж и попытки выбить для себя хоть какие-то послабления. Украина не участвует в соглашении как договорная сторона. Россия договаривалась с Турцией и ООН. Турция уже давала понять, что если Россия из зерновой сделки выйдет, судна будут все равно идти по "коридору" в сопровождении турецкого военного экскорта. Для Эрдогана этот вопрос принципиальный, поставки украинского зерна в Египет (где наше зерно занимает больше трети рынка), Марокко и в другие страны обеспечивают ему определенные рычаги влияния на региональную политику", — отметил Пендзин.

Украина также дала понять, что готова к выходу России из зерновой сделки, при этом "коридор" будет работать и без согласия РФ.

В июне Кабмин создал стразовой фонд в размере 547 млн долларов для компенсации компаниям, чьи суда будут следовать в украинские порты, если сделка сорвется.

"Всего правительство выделило 20 млрд грн в спецфонд, который будет гарантировать выплаты иностранным судовладельцам в случае повреждений судов",- отметил Забловский.

Это один из пунктов украинского плана "Б" на случай выхода России из зернового соглашения. Министр агрополитики Украины Николай Сольский еще раньше дал понять, что зерновой коридор в любом случае, с Россией или без нее, продолжит работать. А безопасность прохождения грузов готовы гарантировать ВСУ.

Насколько рабочий этот план "Б" - разберем позже.

Но Россия в случае выхода из зерновой сделки оказывается в достаточно непростой ситуации. С одной стороны, она теряет контроль за процессом прохождения судов и проверки их грузов. А это значит, что в украинские порты в теории смогут заходить любые суда и с любым товаром (в том числе, к примеру, с оружием).

С другой стороны, если Россия решит воспрепятствовать прохождению судов, непонятно, какими могут быть ее действия. Топить гражданские корабли с рисками нарваться на обвинения в пиратстве и новые санкции, ударить по инфраструктуре украинских портов (достаточно хорошо прикрытых ПВО), заминировать акваторию Черного моря? Как мы уже писали, именно отсутствие четких ответов для Москвы на эти вопросы, скорее всего, стали главными причинами, заставившими Россию пойти на продление зерновой сделки в прошлые разы.

"Есть еще один риск для России - поссориться с Турцией, если РФ будет пытаться препятствовать проходу судов после выхода из зерновой сделки. Ведь существует угроза, что Турция в ответ может перекрыть для российских судов проход через Босфор и Дарданеллы, а это значит, что будут заблокированы танкерные поставки российской нефти", - добавил Пендзин. Именно в силу этих причин, по его мнению, Россия не будет окончательно выходить из сделки.

"Попытается выготорговать для себя по-максимуму. Дальше может саботировать работу инспекций, как это происходит сейчас. То есть коридор формально будет открыт, но экспорт по нему станет продвигаться очень слабо", — считает Пендзин.

Сработает ли "план "Б"

Что значат для Украины варианты по зерновому коридору?

Если Россия все же выйдет из сделки, могут запустить план "Б", то есть проход судов под стразовые гарантии Украины и под прикрытием ВСУ либо, если решит Эрдоган, то и Турции.

Сработает ли это? Пендзин считает, что в таких условиях коридор нормально работать не сможет.

"За любым крупным судовладельцем стоит большой страховщик. Страхуют все - судно, товар, команду. Чтобы перестраховать эти риски в условиях движения под угрозой обстрелов, нужны очень большие деньги. Правительственные гарантии тут не помогут, у Украины просто не хватит денег, чтобы покрыть все риски. Да и логистика в таких условиях, а значит, и само зерно, становятся просто "золотыми", — говорит Пендзин.

То есть в таком формате, по его мнению, полноценно зерновой коридор все равно работать не сможет (если только к вопросу гарантий судовладельцам не подключатся страны Запада).

Как и в случае, если Россия формально из сделки не выйдет, но по факту продолжит блокировать ее работу.

"Однозначно, экспорт украинского зерна снизится. Начнем с того, что урожай в этом году ожидается на 10% меньше, чем в прошлом. Но и эти объемы будет вывезти не так просто", — говорит Пендзин.

По словам Шевчишина, каждый месяц блокировки зернового коридора — это снижение экспортной выручки на 400-600 млн долларов, затоваривание складов и убытки аграриев.

Впрочем, в украинском плане "Б" есть еще пункты по активизации экспорта. В частности, через дунайские порты.

Но тут, по словам Пендзина, тоже есть проблемы.

"Дунайские порты мелкие, туда не то что 75-тысячник, даже 25-тысячник зайти не может. Как они работают сейчас. С припортовых элеваторов зерно грузят на баржи и доставляют в Варну или Констанцу, а уже там товар перегружают на большие судна. При этом в наших дунайских портах нет достаточного количества припортовых элеваторов и только одна железнодорожная ветка, которая все объемы явно не потянет. Плюс Варна и Констанца в периоды, когда активно продают зерно местные фермеры, вообще закрываются для "чужих". Все это делает логистику нашего зерна очень дорогой, вдвое дороже, чем по зерновому коридору. В перспективе дунайский коридор может неплохо работать, но нужно проводить дноуглубление и развивать припортовую инфраструктуру, а это время и деньги", — говорит Пендзин.

Тем не менее, по данным брокерской компании Spike Brokers, в июне через дунайские порты прошло 1,9 млн тонн зерна. При этом стоимость логистики составила из порта в Измаиле в румынскую Констанцу 25-30 евро на тонне.

Но зерно нужно еще доставить в порт, а это тоже деньги. К примеру, стоимость доставки из Винницкой области в Измаил — 27 долларов за тонну, из Харьковской области - 45 долларов. То есть транспортировка до Констанцы стоит до 57- 75 долларов на тонне. При том что, к примеру, украинский ячмень в румынском порту берут за 185-188 долларов, пшеницу - по 180-215 долларов. Получается, что в структуре цены той же пшеницы доля логистики уже превышает 30%.

При этом в новом сезоне мировые цены на зерно падают. Скажем, цены на кукурузу за неделю упали на 20 евро с тонны. В дунайских портах кукурузу берут по 168-170 долларов за тонну.

Ячмень за неделю также потерял в цене 20 долларов с тонны (его берут по 140-145 долларов). То же самое по пшенице - в Европе идет насыщение рынка за счет предложения местных фермеров, ценник упал на 5-10 евро за тонну, - констатируют брокеры.

Это значит, что заработки украинских аграриев на урожае могут резко снизиться.

При этом в компании констатируют, что из-за блокировки зернового коридора, участники рынка все больше переориентируются именно на дунайские порты, хотя экспорт малыми судами и будет существенно сдерживать отгрузки нашего зерна в ближайшее время. И только если потенциал дунайских портов удастся нарастить, то возможно выйти на показатели до 4 млн тонн в месяц. Но без дноуглубления и развития припортовой инфраструктуры сделать это будет сложно.

"По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, на Дунае можно увеличить мощности перевалки с 2,3 млн до 3,5 млн тонн в месяц, в частности, за счет дноуглубления устья Быстрое и организации перевалки на рейде в румынских территориальных. водах. Понятно, что для этого нужно время и дополнительные средства, а также проведение соответствующих переговоров с румынской стороной",- подытожил Забловский.