Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

Всего было выпущено 28 дронов-камикадзе. ВСУ уничтожили 26 ударных БПЛА и разведывательный беспилотник типа "Zala".

Также сообщается, что Воздушные Силы вчера уничтожили вражеский вертолет, три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Напомним, в Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях атаки. Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травы.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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