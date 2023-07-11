Ночью 11 июля РФ атаковала иранскими "Шахедами" Киев и область.

О последствиях атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

Предварительно, РФ выпустила иранские дроны с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО.

Полиция Киевской области сообщает, что в результате ночной атаки дронов обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травы.

Обошлось без потерпевших. На месте работают экстренные службы и полиция.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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