В Киеве полицейские спасли 20-летнего фотографа с крыши многоэтажного здания, куда он взобрался пытаясь сделать красивые снимки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские выехали по указанному адресу, получили вызов от обеспокоенного гражданина, который оказался заперт на крыше многоэтажки. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили молодого мужчину, который с трудом держался за металлический каркас.

Полицейские оказали поддержку и помогли мужчине безопасно спуститься вниз.

Напомним, ранее киевского фотографа, который наклеил надпись "Бесполезные" на авто ООН, вызвали в суд за мелкое хулиганство.

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