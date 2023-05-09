Украинский фотокорреспондент Евгений Малолетка отреагировал на вручение ему Пулитцеровской премии за фото с войны в Украине.

"Для нас всех было бы лучше не иметь этой позорной войны и сохранить тысячи жизней", - написал он в Facebook.

Напомним, что Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники Associated Press - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко и Лори Хиннант. Премию вручили за "смелые репортажи из осажденного Мариуполя, ставшие свидетельствами резни мирных жителей во время вторжения России в Украину".

Пулитцеровская премия является одной из самых престижных в области литературы, журналистики, музыки и театра в США.

Ранее фотограф Евгений Малолетка получил самую престижную для фотографов премию World Press Photo за фото с беременной в Мариуполе после авиаудара РФ по роддому.

Также мы писали, что одна из беременных женщин с фото из разбомбленного госпиталя в Мариуполе родила дочь.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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