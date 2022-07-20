Роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, ставшая известной благодаря фото, сделанным после бомбежки этого здания в начале марта, снова приехала к нему.

В сети интернет появилось свежее фото Марианны на фоне разрушенного роддома.

Напомним, об авиаударе по роддому в Мариуполе, в результате которого пострадали 17 рожениц и членов медперсонала, сообщалось 9 марта. Тогда же появилось знаменитое фото Марианны с окровавленным лицом на руинах здания.

А пять дней спустя стало известно, что умерла одна из беременных женщин, которая пострадала вследствие авиаудара по роддому. Ее нерожденного ребенка также не удалось спасти. Эта женщина в день бомбежки тоже попала на фото: ее несли на носилках.

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