Роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, которая попала на знаменитые кадры журналистов сразу после бомбежки (Украина заявляет, что роддом разбомбила Россия, а РФ это отрицала) и родившая 11 марта дочь, дала интервью журналистам Денису Селезневу и Кристине Мельниковой.

В беседе молодая женщина опровергла авианалет на роддом (сказала, что не слышала шума самолетов, но слышала взрывы снарядов) и заявила, что в роддоме были военные (они, по словам Марианны, зашли в роддом №1, а рожениц переселили в роддом №3).

В комментарии "Стране" вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что Марианну могли насильно вывезти из Мариуполя в Россию, а само интервью могло быть дано под давлением.

"Они же сами про нее гадости писали, что это все постановка, что она инстаграмщица, и что она вообще не беременна. Потом ее показывали, что она за хлебом пришла к гумпомощи, которую раздавали. С булкой хлеба в руках, поносили ее как могли. А теперь заставили дать интервью", - сказала Верещук.

Чиновница уточнила, что судьба этой девушки и ее нынешнее местонахождение ей не известны.

Напомним, что 9 марта в результате ракетного удара по роддому в Мариуполе пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Погибли три человека, среди них ребенок.

"Страна" сообщала о том, что после обстрела роддома в Мариуполе умерла одна из беременных женщин. Ее нерожденного ребенка также не удалось спасти.

Также мы писали, что Греция готова восстановить разрушенный бомбежкой родильный дом в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.