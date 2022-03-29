В Киеве разгорелся скандал вокруг элитного частного роддома "Лелека", который приостановил свою работу.

Пациенты возмущены тем, что администрация не возвращает деньги людям, которые уже подписали договор с роддомом на те или иные услуги, а теперь не могут ими воспользоваться. Об этом в Instagram сообщила Анастасия Руденко, которая ранее родила в "Лелеке" сына и собиралась рожать там второго ребенка.

По ее словам, в роддоме не хотят возвращать ей деньги, аргументируя это военным положением, средства обещают вернуть уже после войны.

"Но непонятно когда эта война завершится, а рожать нам нужно сейчас. Скажите, пожалуйста, руководство родильного дома: где, в поле, дома? Сейчас за все нужно платить, а когда многие женщины потеряли свои дома, доход и даже мужчин, то извините, возникает логичный вопрос: за что и где им рожать?" - пишет женщина.

В роддоме в свою очередь утверждают, что "Лелека" в Пуще-Водице приостановила работу из-за обстрелов.

"Мы работали и оказывали медицинскую помощь до последнего, пока мы не подверглись ракетным обстрелам и все были эвакуированы. Если военная ситуация изменится, мы возобновим прием пациентов в роды и сообщим об этом", - сообщила администрация учреждения в Instagram.

Пациенткам предлагают обратиться в отделения "Лелеки" в Киеве или Львове, а также при необходимости обратиться в другие роддома, которые в связи с войной стали бесплатно оказывать помощь пациентам.

"Мы подчеркиваем, что не снимаем с себя обязательств по возврату средств и сейчас делаем все от нас зависящее, чтобы ускорить этот процесс", - сообщают в "Лелеке".

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