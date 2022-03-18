Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна готова восстановить разрушенный бомбежкой родильный дом в Мариуполе.

Об этом стало известно из его публикации в Twitter.

"Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 марта РФ ударила по роддому в Мариуполе, в результате чего пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Погибли три человека, среди них ребенок.

Мы также сообщали о том, что после обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе, умерла одна из беременных женщин, которая пострадала вследствие авиаудара по роддому. Ее нерожденного ребенка также не удалось спасти.

Кроме того, власти Италии готовы восстановить уничтоженные здание драмтеатра в Мариуполе. Об этом в четверг сообщил министр культуры Дарио Франческини.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.