Агентство Associated Press получило две Пулитцеровские премии за освещение войны в Украине журналистами Мстиславом Черновым, Евгением Малолеткой, Василисой Степаненко и Лори Хиннант.

Одна из них – "Служение обществу" – вручена за репортажи из осажденного Мариуполя, другая – за фотографии к срочным новостям, в том числе из Мариуполя.

Еще одна премия досталась газете New York Times в номинации "Международная журналистика" за расследования, связанные с российско-украинской войной.

В апреле мы писали, что украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo в номинации "Фотография года" за снимок беременной женщины в осажденном российскими войсками Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.