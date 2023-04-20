Украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo в номинации "Фотография года" за снимок беременной женщины в осажденном российскими войсками Мариуполе.

Снимок был сделан в марте 2022 года для агентства Associated Press.

На фото беременную женщину несут на носилках мимо разрушенных обстрелами зданий. Женщину звали Ирина Калинина, ее сын Мирон родился мертвым, она сама умерла через полчаса после родов. Ей было 32 года.

Ранее серию снимков Малолетки, сделанную во время боев за город, признали лучшей в Европе.

На днях мы сообщали, что украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался приехать на вручение премии Ремарка в Оснабрюке (Германия) в том числе из-за того, что главный приз присудили россиянке Людмиле Улицкой.

Между тем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.