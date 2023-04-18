Украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался приехать на вручение премии Ремарка в Оснабрюке (Германия) в том числе из-за того, что главный приз присудили россиянке.

Об этом сообщает сайт премии.

Премию мира в размере 25 тысяч евро получила российская писательница Людмила Улицкая, которая с начала войны живет в Берлине и известна оппозиционными Кремлю взглядами.

Специальный приз получил украинский иллюстратор Сергей Майдуков, живущий в Киеве. Его работы о войне в Украине печатались в крупнейших западных изданиях.

Но приехать за премией Майдуков отказался по двум причинам.

"Поскольку выезд из Украины на культурные мероприятия в данный момент невозможен, он приедет в Оснабрюк в другое время, чтобы получить награду. Более того, Сергей Майдуков не хочет ехать на центральную церемонию награждения еще и по личным причинам: "Заботясь о своей психике, я на данный момент избегаю тяжелых чувств, мне пока достаточно русского присутствия в моей жизни, так что я бы приехал в другой день, а не на церемонию", - цитирует художника сайт премии Ремарка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.