Дизайнер Джио Джон Маллур опубликовал в Instagram сделанные с помощью нейросети Midjourney "селфи" Че Гевары, Владимира Ленина, Наполеона Бонапарта, Чингисхана, Махатмы Ганди и Юлия Цезаря.

Midjourney - это уникальная нейросеть, которая обладает возможностью создавать произведения искусства, неотличимые от произведений профессиональных художников.

В последнее время Midjourney подверглась сильной критике из-за "дипфейков", которые создавали пользователи - например, изображений с арестованным Дональдом Трампом и папой римским Франциском в пуховике. Технология "дипфейк" используется в киноиндустрии для создания цифровых образов.

Напомним, накануне создатель Midjourney Дэвид Хольц закрыл бесплатный доступ к нейросети. Разработчик объяснил решение "чрезвычайным спросом и злоупотреблениями". Теперь за генератор изображений придется платить от 10 до 60 долларов в месяц.

Ранее мы писали, что в нейросеть ChatGPT добавили плагины, позволяющие расширять ее базу знаний информацией со сторонних сервисов. К примеру, плагин Wolfram Alpha поможет нейросети лучше и быстрее решать математические задачи, Expedia - даст актуальные данные, необходимые для путешествий, плагин веб-браузер осуществляет самостоятельный поиск в Сети, есть интерпретатор языка Python, который поможет писать код.