Музей Метрополитен в Нью-Йорке причислил знаменитого мариниста Ивана Айвазовского к армянским художникам. Еще недавно музей называл его украинцем.

На сайте музея картины художника подписаны именем Иван Константинович Айвазовский, а в скобках приводится армянское имя - Ованес Айвазян.

Кроме того, руководство музея изменило подпись к картине Айвазовского "Корабль в лунном свете". В учреждении указали на армянское происхождение художника.

Первый раз музей Нью-Йорка изменил подпись к картине "Корабль в лунном свете" в феврале. Тогда Айвазовского назвали украинским художником.

Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии, в семье крымских армян. Его отцом был купец 3-й гильдии Константин Айвазян, мать - Рипсиме Айвазян. Родители записывали свою фамилию на польский манер - до 1840-х годов как Гайвазовские, а затем - Айвазовские.

Ранее мы писали, что картину художника Ивана Айвазовского продали на онлайн-торгах почти за 3 миллиона долларов.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине осудили двух музейных работниц, передавших в Крым картины Айвазовского и Шишкина.