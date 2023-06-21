Киевского фотографа, наклеившего на машины ООН надпись "Бесполезные", вызвали в суд по административной статье - мелкое хулиганство.

Об этом он сообщает в соцсетях и отмечает, что суд назначили на его день рождения - 22 сентября.

Напомним, что свою "акцию" он сделал на следующий день после каховской катастрофы, в который в ООН вспомнили о "дне русского языка".

"В Украине россия повлекла за собой крупнейшую техногенную катастрофу последних десятилетий. Сотни людей остались без жилья, всем им нужна помощь и эвакуация. Готовые к бездорожью внедорожники ОНН и ВО3 стоят на одной из парковок Киева", - объяснил Йосип Гусак.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв дамбы Каховской ГЭС. По его словам, крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом "в дипломатических формулировках". Президент Украины заявил, что шокирован такой реакцией.

В ответ на это в ООН заявили, что присутствует в Украине "с начала конфликта" и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим, но не занимается "физическим спасением" людей.