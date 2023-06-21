По состоянию на утро 21 июня в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 3 населенных пункта на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов - на временно оккупированной территории.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"На утро 21 июня наблюдается постепенное снижение уровня воды, которое сейчас находится на отметке 0,25 м (с начала суток уровень снизился на 1 см)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки спасатели ГСЧС откачали более 18,3 тыс. тонн воды из 223 подвалов и домов. С начала работ – более 182,3 тыс. тонн из 795 домов и подвалов. Подвезено более 65 тонн воды для граждан, а с начала работ 554 тонн воды.

Напомним, в Николаевской области полностью ушла вода и не осталось подтопленных домов.

Ранее сообщалось, что на территориях, затопленных после подрыва дамбы Каховской ГЭС, зафиксированы единичные случаи инфекционных заболеваний.

А министерство внутренних дел Украины предупредило об угрозах, с которыми можно столкнуться, находясь на территориях, которые подверглись затоплению после разлива Днепра из-за подрыва дамбы Каховкой ГЭС.