В Киеве полицейские спасли 24-летнего парня, который намеревался покончить с собой и выпрыгнуть с балкона 12 этажа. Правоохранителям удалось затащить его на балкон и надеть наручники, чтобы он не причинил себе вреда.

Об этом сообщает столичная Патрульная полиция.

Экипаж полиции приехал на место событий по вызову киевлянина, который заметил мужчину, который наклонился с балкона на 12 этаже. По мнению очевидца, тот намеревался покончить с жизнью.

Инспекторы Инна Пилипюк и Денис Бундак немедленно отправились на улицу Подлесную. Прибыв на место, полицейские увидели полураздетого парня, стоявшего на перилах общего балкона 12-го этажа.

"К счастью, дверь к балкону была открыта. Первой мужчину увидела Инна, которая попыталась наладить с ним контакт, однако на ее слова он не реагировал и через мгновение покачнулся. В эту же секунду Инна сумела схватить его за ноги и не дала прыгнуть. Совместными усилиями патрульные затащили мужчину на балкон и, чтобы спасенный больше не причинил себе вреда, инспекторы применили наручники", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Полицейские вызвали на место ЧП скорую помощь. Спасенного парня доставили в больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Хмельницком спасли самоубийцу, который выпрыгнул из окна, но запутался в веревках для белья.

Также мы сообщали, что в Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа вместе с ребенком.