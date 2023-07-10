"Укрзализныця" с 11 июля продлит маршрут поезда №101/102 Херсон – Киев до Славянска в связи с острой нехваткой билетов на краматорском направлении.

Об этом компания сообщает в своем телеграм-канале.

В обратном направлении через Полтаву он выполнит первый рейс по новому графику с 12 июля.

Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48.

Из Славянска поезд будет отправляться по четным числам в 09:45 с прибытием в столицу в 20:30.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов.

Ранее киевлянка рассказала, как ее обокрали в закрытом на замок купе поезда "Укрзализныци", а полиция бездействовала.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.